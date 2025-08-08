Netflix: la serie que vuelve con una segunda temporada y es un auténtico culebrón

En el catálogo de Netflix podemos encontrar series y novelas para todos los gustos. En esta ocasión, esta producción es para los amantes del drama.

Para los amantes del drama, Netflix tiene la novela ideal.

Netflix es una de las plataformas de streaming más grandes del mundo. Actualmente cuenta con más de 300 millones de membresías a lo largo de 190 países. En su catálogo se pueden encontrar producciones para todos los gustos. Inclusive, recientemente agregó juegos en variedad de idiomas.

Para los amantes de las novelas y el drama, Netflix anunció recientemente el estreno de la segunda temporada de "La Venganza de Analía", una de las novelas más vistas de la televisión colombiana. Luego del éxito de su primera temporada con decenas de episodios, vuelve la segunda parte cargada de emociones.

Netflix: una de las novelas más vistas estrena su segunda temporada En su sinopsis oficial podemos leer: "Con Mejía en la cárcel, Analía y Pablo se concentran en su futuro. Pero una nueva e implacable amenaza intenta destruir todo lo que han construido."

En la seguna entrega podremos seguir viendo algunas caras conocidas y otras nuevas. Carolina Gómez interpretará a Analía Guerrero. Otros actores que participarán en esta nueva entrega son: Marlon Moreno (Guillermo León Mejía), George Slebi (Pablo de la Torre), Paola Turbay, Ana Wills (Alejandra Mejía), Edwin Maya (Juan Mario Mejía), Geraldine Zivic (Rosario Márquez) y María Cecilia Botero (Eugenia Márquez De la Torre).