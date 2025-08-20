Netflix: la serie española sobre violencia doméstica que la está rompiendo en la plataforma

Netflix tiene una producción que está dando que hablar. Una serie que relata la tortura que sufre una mujer con su marido obsesivo.

El mes pasado Netflix estrenó Ángela, una serie española que la está rompiendo en la plataforma de streaming. La historia de violencia doméstica, que se asemeja a miles de casos reales, ha logrado atrapar rápidamente a toda la audiencia.

Netflix y una serie muy vista La producción española es una serie que está llena de giros que saca a la luz una dura historia de violencia de género que enfrenta la protagonista. La serie tiene seis episodios de 50 minutos que mantienen en vilo a todos los suscriptores por su contenido.

netflix logo estreno Netflix cautiva con sus series atrapantes. Fuente: Netflix. El thriller es atrapante y muestra situaciones de extrema tensión narrando una dura historia de violencia de género. En la serie se sigue la vida de Ángela, interpretada por Verónica Sánchez, una mujer que aparenta una vida feliz junto a su marido y sus hijas. Sin embargo, nada es lo que parece.

En realidad Ángela es una mujer muy maltratada por su esposo que es un obsesivo y está convencido de que sin él ella no sería nadie.

"Bajo esa idílica fachada, Ángela oculta un infierno de maltrato. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando se cruza con Eduardo (Jaime Zatarain), un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída, quien le propone un escape", señala la sinopsis de Netflix.