Netflix: la serie de época del mismo creador de Peaky Blinders que está por llegar y que es aclamada por la crítica

A pocos días de su estreno, Netflix adelantó qué es lo que hay esperar de esta serie con un fuerte drama familiar de 1860.

Netflix se prepara para una serie que llegará el 25 de septiembre y promete ser un éxito como lo fue Peaky Blinders. Si eres un amante de las series de época y la cerveza, no te querrás perder La casa Guinness que retrata la vida de la icónica familia que marcó la historia de la bebida.

¿De qué trata esta serie? Steven Knight es creador y guionista de Peaky Blinders pero vuelve a Netflix con La casa Guinness. Esta nueva serie se centra en la historia de los hermanos Arthur, Edward, Anne y Ben, cuyas vidas dan un inesperado giro tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, jefe de la empresa familiar.

casa guinness serie de netflix La serie de Netflix tendrá 8 episodios. Archivo.

Esta historia tuvo lugar en 1860 entre Dublín y Nueva York. Aquí los herederos tienen que afrontar las desafíos de llevar una gran empresa al éxito. Dos de los hermanos toman las riendas de la organización a pedido de Benjamín y en la serie descubrirás el por qué de esa decisión.

Si bien la familia Guinness es el centro de atención, no es el único protagonista ya que la serie muestra el impacto que la empresa tuvo en cientos de personas. Algunas de ellas formarán parte esencial de algunos capítulos, y ni hablar del contexto histórico que será otro factor que te hará quedarte pegado al sillón.