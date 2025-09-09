Netflix: la miniserie dramática ideal para maratonear

Netflix cuenta con excelentes títulos para todos los gustos. Aquí te recomendamos una miniserie estadounidense de 10 episodios.

Dentro del catálogo de Netflix hay producciones para todos los gustos. Es tan grande y variado que a veces hace difícil elegir un solo título. Es por eso que aquí te recomendamos una miniserie dramática estadounidense si lo que estás buscando es maratonear en el sillón.

Las cosas por limpiar (Maid) se estrenó en el gigante del streaming en octubre de 2021 y se convirtió en el cuarto programa más visto de la plataforma del año. La serie está inspirada en las memorias de Stephanie Land y la historia se centra en una joven madre que escapa de una relación abusiva y lucha por mantener a su hija consiguiendo trabajo limpiando casas.

Es para mayores de 16 años y tiene 10 episodios. En el reparto está: Margaret Qualley, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke y Andie MacDowell. La tira fue nombrada por el American Film Institute como uno de los diez mejores programas de televisión de 2021.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Tras librarse de una relación abusiva, una joven madre hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija".