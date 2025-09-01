Netflix la está rompiendo con esta miniserie de suspenso político

Netflix tiene en su catálogo una serie que está dando que hablar y que ha logrado cautivar a la audiencia con sus cinco episodios.

Netflix tiene una miniserie de suspenso político que se ha transformado en un éxito en la plataforma de streaming. La producción estuvo dirigida por Matt Charman y mantiene a la audiencia en vilo durante los cinco episodios.

Netflix y suspenso puro “Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible”, señala la sinopsis de Netflix.

Rehén Netflix, una serie que la rompe. Des Willie/Netflix.

La tensión comienza en la serie cuando una cumbre bilateral se transforma en un escenario de tensiones extremas entre Francia y el Reino Unido.

Entre los personajes de la serie está Abigail Dalton, encarnada por Suranne Jones-, primera ministra británica, y Vivienne Toussaint, interpretada por Julie Delpy-, presidenta francesa, tendrán que enfrentarse a un secuestro y a un ultimátum que pondrá en jaque las carreras de ambas y la estabilidad de cada país.