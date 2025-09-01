Presenta:

Netflix la está rompiendo con esta miniserie de suspenso político

Netflix tiene en su catálogo una serie que está dando que hablar y que ha logrado cautivar a la audiencia con sus cinco episodios.

Una serie imperdible para maratonear. Fuente: Netflix.

Netflix tiene una miniserie de suspenso político que se ha transformado en un éxito en la plataforma de streaming. La producción estuvo dirigida por Matt Charman y mantiene a la audiencia en vilo durante los cinco episodios.

Netflix y suspenso puro

“Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible”, señala la sinopsis de Netflix.

Rehén
Netflix, una serie que la rompe.&nbsp;

La tensión comienza en la serie cuando una cumbre bilateral se transforma en un escenario de tensiones extremas entre Francia y el Reino Unido.

Entre los personajes de la serie está Abigail Dalton, encarnada por Suranne Jones-, primera ministra británica, y Vivienne Toussaint, interpretada por Julie Delpy-, presidenta francesa, tendrán que enfrentarse a un secuestro y a un ultimátum que pondrá en jaque las carreras de ambas y la estabilidad de cada país.

Los que ya la vieron señalan que se trata de una serie “excepcional” para los amantes de los thrillers ligeros y entretenidos. “Su absurdo es lo que la hace tan absurdamente entretenida”, son los comentarios que se destacan sobre la producción de Netflix.

