Netflix estrena un thriller político de Claudia Piñeiro muy prometedor

Netflix trae grandes estrenos el mes próximo. Una serie de tres episodios que promete romperla en la plataforma.

Netflix tiene un gran estreno para el próximo 12 de septiembre. Maldiciones es una serie argentina, una adaptación de uno de los libros más exitosos de la escritora Clauria Piñeiro. Un thriller psicológico con una importante carga política que es prometedor.

Netflix y un gran estreno “En un momento crucial de su carrera, su hija desaparece. Dividido entre la ambición y los secretos familiares, un gobernador deberá elegir: la política o su propia sangre”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

maldiciones Un estreno imperdible de Netflix. Fuente: Netflix. La serie giran en torno a que la hija del gobernador es secuestrada en el norte argentino por su hombre de confianza mientras se está votando la sanción de una ley crucial para explotar el litio. A medida que se van conociendo las motivaciones del secuestrador empiezan a salir a la luz las tramas secretas que se gestaron hace 13 años poniendo en jaque la identidad de la menor.

La serie comienza a tensarse con una negociación a contrarreloj donde se desnuda la naturaleza del poder, las maldiciones de la filiación y los límites del amor.

La serie está creada y dirigida por Daniel Burman y tendrá tres episodios protagonizados por el gran Leonardo Sbaraglia. El elenco se completa con la actuación de Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela.