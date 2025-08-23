Netflix estrena en septiembre el thriller psicológico que cambió el género para siempre

Este thriller psicológico reúne todo lo que un usuario de Netflix busca para maratonear el fin de semana: tensión, crítica social y una historia que incomoda.

La película es una de las mejores de terror de la última década. Foto: Archivo

El thriller psicológico es uno de los géneros que más cautivó al público en los últimos años. No solo genera terror y misterio, manteniendo al espectador al borde del asiento, sino que también sorprende con finales inesperados que dejan a todos boquiabiertos. Y en septiembre, Netflix apuesta fuerte al sumar a su catálogo uno de los títulos más impactantes de la última década: ¡Huye! (Get Out).

Dirigida por Jordan Peele y estrenada en 2017, la película redefinió el género del terror psicológico y fue aclamada tanto por la crítica como por el público, convirtiéndose en un verdadero fenómeno cultural.

shutterstock_1113422432 Fiel al estilo del director, la película tiene tintes de comedia mezclado con el terror. Foto: Archivo De qué trata el thriller psicológico que llega a Netflix La historia sigue a Chris (Daniel Kaluuya), un joven afroamericano enamorado de su novia blanca, quien lo invita a conocer a sus padres en su casa de campo. Aunque Chris sospecha que puede enfrentar prejuicios, ella lo convence de que no habrá problemas. Sin embargo, al llegar, la situación se vuelve cada vez más inquietante: los sirvientes son únicamente afroamericanos y todos los invitados blancos lo miran con una atención extraña.

Lo que comienza como una visita incómoda pronto se transforma en una auténtica pesadilla, cuando descubre que detrás de la cordialidad de la familia se esconde un secreto perturbador.

Mira el trailer Embed - ¡Huye! Trailer Crítica social y suspenso al límite Más allá del terror, ¡Huye! se destaca por su potente crítica social. Peele logra exponer, con un relato impactante, cómo persiste el racismo estructural en la sociedad actual, todo dentro de una trama cargada de misterio, tensión y giros inesperados.