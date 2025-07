Netflix estrena la secuela de una exitosa película de Adam Sandler

happy El protagonista 29 años atrás. Fuente: Netflix.

En el trailer se puede ver que el protagonista de la película, Happy, hace bastante tiempo que no juega al golf. "No he hecho un swing en años. Estoy un poco intimidado". Igualmente el protagonista se convirtió en una leyenda y su busto está con el de Tiger Woods. El personaje de Sandler buscará un nuevo horizonte: "No hemos terminado con el golf. Dejemos que vean al Happy del que me enamoré", señala.