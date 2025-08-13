Nelly Furtado rompe estereotipos con su cuerpo al natural

Hay momentos en los que una imagen impacta por lo que representa. Nelly Furtado, a sus 46 años, decide mostrarse al natural y esquivar los estereotipos enviando un mensaje poderoso sobre aceptación y autenticidad a todos sus seguidores.

Nelly Furtado y su mensaje La artista, madre de tres hijos, compartió imágenes en bikini hace unos meses, luciendo su figura sin ocultar imperfecciones. En el texto que acompañó la publicación, habló sobre las presiones estéticas de la industria musical y cómo ha aprendido a mirarse con más amabilidad. Afirmó haber alcanzado “nuevos niveles de amor propio” tras años de exigencias externas.

nelly Nelly Furtado contó que nunca se ha sometido a cirugías estéticas y que su rutina se basa en cuidados simples: hidratación, descanso y hábitos saludables. También se permitió bromear sobre sus arañas vasculares, explicando que le recuerdan a su madre y a sus tías, motivo por el que nunca ha querido eliminarlas.

Su mensaje fue más allá de la estética. Invitó a sus seguidores a valorar su individualidad y a resistir la presión de ajustarse a estándares ajenos. Para ella, el cuerpo no es una meta por alcanzar, sino un compañero de vida que refleja historia, experiencias y fortaleza.

nellyfurtado Nelly Furtado se presentó hace un día en Europa. En redes, la respuesta fue inmediata. Miles de comentarios celebraron su sinceridad y la forma directa en la que habló sobre su relación con su imagen. Muchos la calificaron como un ejemplo de valentía, mientras otros destacaron lo inspirador de ver a una figura pública mostrando naturalidad en un entorno dominado por filtros.