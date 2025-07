Michael Douglas sorprende con una inesperada confesión tras 60 años de carrera

Ha sido uno de los actores más reconocidos durante décadas. Su rostro se volvió habitual en las pantallas, pero ahora decide cambiar el rumbo de su carrera . A sus 80 años, Michael Douglas confesó que lleva una vida más tranquila, alejada del bullicio del cine. Aunque no lo llama retiro, la decisión del actor sorprendió a muchos fanáticos del séptimo arte.

Michael Douglas no aparece en nuevos proyectos desde 2022. Sin embargo, en 2024 se estrenó “Franklin”, una serie donde interpretó a Benjamin Franklin. Esta producción se filmó dos años antes, por lo que su alejamiento ya estaba en marcha. Él mismo confesó que lo hizo de forma intencional, buscando descanso tras tantos años de trabajo.

En una entrevista con The Guardian, Michael Douglas explicó su postura. Señaló que no desea ser de esas personas que siguen trabajando hasta caer exhaustas. Durante seis décadas, estuvo frente a las cámaras, lo que considera suficiente. Ahora, elige disfrutar del tiempo libre y enfocarse en su bienestar personal.

Aunque no usa la palabra “retiro”, deja claro que no tiene planes de regresar pronto. Solo una propuesta muy especial lo haría considerar volver a actuar. Mientras tanto, disfruta de una etapa donde los compromisos laborales ya no marcan su rutina, algo que muchos artistas comienzan a valorar con el paso del tiempo.