Melody Luz se separó y habló de Alex Caniggia: ¿hay reconciliación en puerta?

Melody Luz, ex de Alexander Caniggia y madre de su hija Venezia, confirmó que se separó del cocinero Santiago del Azar, con quien había oficializado su romance hace menos de un mes. La noticia sorprendió a sus seguidores y no tardaron en aparecer los rumores de una posible reconciliación con el hijo del "Pájaro" Caniggia.

En diálogo con el programa LAM, Melody fue consultada por su actual situación sentimental y su vínculo con Alex. Sobre el chef, aseguró que la relación terminó por actitudes que no le gustaron: “Me acusó de engañarlo con Alex”, contó sin vueltas. En cuanto a su ex, explicó: “Con Alex estamos hablando. Está yendo a terapia, estaba tomando mate, pero es mi ex. Y siempre voy a tener algún vínculo con él”.

Melody Luz.jpg Melody Luz no descartó una reconciliación con Alex. Foto: captura de pantalla/ América TV. Las posibilidades de reconcilación con Alexander Caniggia La declaración que más llamó la atención fue la que dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con Caniggia. “Si veo que él avanza, a mí me gusta estar con él y mi hija, que ella juegue con los dos. Y si vuelve a hacerlo (de escribirse con otras personas), me parece que tenemos que pactar que los dos podamos hacerlo. No sé si le voy a dar otra oportunidad”, expresó.

Por su parte, Santiago del Azar también habló con los medios y reconoció que su reacción no fue la mejor. “Ellos se juntaron, un rato antes habíamos estado juntos. Después me fui a hacer unas cosas y le mandé mensajes, no me respondió, me agarró una inseguridad y miedo, pensé que la perdía”, dijo.