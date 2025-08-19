Mejor que nunca: Madonna celebró sus 67 años y cumplió un sueño

Madonna celebró su nacimiento en Italia viendo una tradicional carrera. La cantante está en su mejor momento.

Madonna está mejor que nunca y el pasado 16 de agosto celebró sus 67 años en Italia cumpliendo un sueño. La cantante fue a la tradicional carrera de caballos conocida como el Palio de Siena, una emblemática competencia italiana.

“Mi sueño durante muchos años ha sido ver la carrera de caballos Palio en Siena que se celebra en mi cumpleaños, el 16 de agosto, desde 1482!! No hay palabras para describir. ¡¡La emoción, el suspenso y el pageantry!! ¡Un ritual verdaderamente sagrado para presenciar a miles de personas en silencio antes de que comience la carrera! La propia carrera es imposible de describir. ¡Grazie Mille! ¡Los sueños se hacen realidad! ¡¡¡Feliz cumpleaños a mí!!! ♥ ¡Ciao Italia!”, escribió Madonna en Instagram.

Madonna en su mejor momento Madonna asistió al evento acompañada por sus hijos, Rocco, Lourdes León y las gemelas Stella y Estere. La cantante tuvo la oportunidad de contemplar el evento desde un balcón con vista a la plaza central de la ciudad (Piazza del Campo).

La cantante se mostró emocionada y vibró con sus hijos en esa carrera de origen medieval. El acto consiste en dar tres vueltas a la plaza en sentido contrario y el ganador es el caballo que cruza primero la línea de la meta con o sin jinete. Cada animal lleva una escaparela denominada spennacchiera con la que corren.

Después de la competencia -que presenció Madonna- el ganador lleva a su barrio un estandarte que se llama palio, se trata de un trofeo rectangular de seda pintado a mano. Esta carrera se realiza dos veces al año, el 2 de julio y el 16 de agosto, que coincide con el cumpleaños de la cantante.