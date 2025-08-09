Mauro Icardi reveló cómo es su día a día en Turquía tras la lesión

En una charla con Marley, Mauro Icardi habló de su presente en Turquía y cómo sigue muy conectado con sus seres queridos en Argentina.

La entrevista de Marley a Mauro Icardi para una nueva edición de su programa Por el Mundo (Telefe) causó revuelo y generó grandes expectativas entre los seguidores del conflicto entre Wanda Nara y el futbolista.

Sin embargo, el delantero del Galatasaray no hizo declaraciones sobre su ex pareja, pero sí contó cómo es su vida instalado nuevamente en Turquía, tras superar una rotura de ligamentos que lo tuvo alejado del fútbol por más de siete meses.

"No hago mucho, vengo todos los días a entrenar. Este centro nuevo me queda a diez minutos de casa, después salgo poco por la calle. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita. Voy con seguridad, mi chofer me acompaña, recorro puntos específicos y me voy", describió Mauro Icardi.

china suarez turquia (1) Mauro Icardi dio detalles de su rutina en Turquía. Foto: Archivo La nueva vida de Mauro Icardi en Turquía Además, aunque no dio detalles sobre su vida con la China Suárez en ese país, según trascendió, la actriz ya estaría viviendo allá junto con su hija Rufina. Por otro lado, también contó que a pesar de residir allí, todavía sigue muy conectado con Argentina. Es que, además de sus dos hijas que comparte con la mediática empresaria, también tiene a toda su familia.