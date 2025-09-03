Mascotas: por qué los gatos odian el agua
Si tenés un gato en casa, este dato sobre mascotas y agua te va a sorprender: por qué muchos felinos la rechazan.
La imagen es clásica: un gato cae en la bañera y sale disparado como si lo persiguiera el agua misma. Aunque se cree que todas estas mascotas odian mojarse, los expertos aseguran que no es una regla universal. De hecho, algunos gatos pueden disfrutar del agua si tienen experiencias positivas desde pequeños.
Sin embargo, se puede conocer que el rechazo al agua tiene raíces evolutivas. Los gatos domésticos descienden del Felis silvestris lybica, un felino salvaje que vivía en zonas áridas como Egipto e Irán. En ese entorno seco, no desarrollaron habilidades acuáticas ni necesidad de nadar.
Además, el pelaje de los gatos no es impermeable. Cuando se moja, se vuelve pesado, tarda en secarse y puede alterar su temperatura corporal. También afecta sus bigotes, órganos sensoriales clave para el equilibrio y la orientación.
Otro factor es emocional. Si el primer contacto con el agua fue traumático, como un baño forzado o una caída, el gato puede desarrollar miedo. Por eso, los especialistas recomiendan una introducción progresiva, con juegos, fuentes o recipientes donde el animal pueda explorar sin presión.
¿Entonces al gato le gusta bañarse o hay que bañarlos?
La mayoría de los gatos no necesita baños frecuentes, ya que se acicalan solos con gran eficacia. Sin embargo, en casos puntuales, como suciedad extrema, problemas dermatológicos o edad avanzada, puede ser necesario bañarlos. En esos casos, se recomienda usar agua tibia, productos específicos para gatos y hacerlo en un ambiente tranquilo. Algunos felinos, especialmente si fueron acostumbrados desde pequeños, pueden tolerar el baño e incluso disfrutarlo. Pero si el gato muestra miedo o estrés, lo mejor es evitar forzarlo y consultar con un veterinario sobre alternativas de higiene.