Mascotas: por qué los gatos odian el agua

Si tenés un gato en casa, este dato sobre mascotas y agua te va a sorprender: por qué muchos felinos la rechazan.

El rechazo al agua de estas mascotas no es capricho: su pelaje, origen y experiencias explican por qué prefieren mantenerse secos.

La imagen es clásica: un gato cae en la bañera y sale disparado como si lo persiguiera el agua misma. Aunque se cree que todas estas mascotas odian mojarse, los expertos aseguran que no es una regla universal. De hecho, algunos gatos pueden disfrutar del agua si tienen experiencias positivas desde pequeños.

Sin embargo, se puede conocer que el rechazo al agua tiene raíces evolutivas. Los gatos domésticos descienden del Felis silvestris lybica, un felino salvaje que vivía en zonas áridas como Egipto e Irán. En ese entorno seco, no desarrollaron habilidades acuáticas ni necesidad de nadar.

Aunque muchos gatos evitan el agua, hay razones biológicas y emocionales detrás de este comportamiento.

Además, el pelaje de los gatos no es impermeable. Cuando se moja, se vuelve pesado, tarda en secarse y puede alterar su temperatura corporal. También afecta sus bigotes, órganos sensoriales clave para el equilibrio y la orientación.

Otro factor es emocional. Si el primer contacto con el agua fue traumático, como un baño forzado o una caída, el gato puede desarrollar miedo. Por eso, los especialistas recomiendan una introducción progresiva, con juegos, fuentes o recipientes donde el animal pueda explorar sin presión.