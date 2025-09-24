Marvel Zombies desata su versión más brutal: todo lo que tienes que saber
El atractivo de Marvel Zombies reside en su audacia. Ver a héroes icónicos convertidos en monstruos hambrientos rompe la ilusión.
Los superhéroes más famosos pierden el control y devoran todo a su paso cuando la infección zombi se desata en el corazón del multiverso Marvel. La nueva versión de la serie animada Marvel Zombies, que llega este 24 de septiembre a Disney +, retoma la esencia del cómic de 2005 que impactó a millones de lectores con su visión feroz de los personajes más queridos.
Marvel Zombies y todo lo que debes saber
La idea surgió cuando Mark Millar presentó una Tierra alternativa plagada de zombis en la serie Ultimate Fantastic Four. Marvel se entusiasmó con el concepto y confió en Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, para construir una historia completa. Así nació Marvel Zombies, una miniserie de cinco números con arte de Sean Phillips y portadas de Arthur Suydam que redefinió el terror dentro del cómic de superhéroes.
La trama coloca a los héroes frente a un enemigo imposible: ellos mismos. La infección llega de otra dimensión y convierte a Vengadores, X-Men y Cuatro Fantásticos en depredadores con hambre insaciable, aunque conservan sus poderes y recuerdos. Esa mezcla de inteligencia y ferocidad crea escenas que sorprenden y retuercen las reglas clásicas de los relatos de zombis.
En el universo animado de Marvel ya hubo una probada de este caos durante la primera temporada de What If…?, cuando un episodio mostró muertes impactantes de Bucky, Falcon e Iron Man. La nueva serie amplía ese escenario con sobrevivientes inesperados, batallas de alto riesgo y un tono que explora los límites del multiverso.