Marvel Zombies desata su versión más brutal: todo lo que tienes que saber

Los superhéroes más famosos pierden el control y devoran todo a su paso cuando la infección zombi se desata en el corazón del multiverso Marvel. La nueva versión de la serie animada Marvel Zombies, que llega este 24 de septiembre a Disney +, retoma la esencia del cómic de 2005 que impactó a millones de lectores con su visión feroz de los personajes más queridos.

Marvel Zombies y todo lo que debes saber La idea surgió cuando Mark Millar presentó una Tierra alternativa plagada de zombis en la serie Ultimate Fantastic Four. Marvel se entusiasmó con el concepto y confió en Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, para construir una historia completa. Así nació Marvel Zombies, una miniserie de cinco números con arte de Sean Phillips y portadas de Arthur Suydam que redefinió el terror dentro del cómic de superhéroes.

La trama coloca a los héroes frente a un enemigo imposible: ellos mismos. La infección llega de otra dimensión y convierte a Vengadores, X-Men y Cuatro Fantásticos en depredadores con hambre insaciable, aunque conservan sus poderes y recuerdos. Esa mezcla de inteligencia y ferocidad crea escenas que sorprenden y retuercen las reglas clásicas de los relatos de zombis.

