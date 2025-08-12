Marilyn Manson llena feria mexicana con más de 200 mil fans y desafía críticas

Marilyn Manson al romper récords en una feria regional es una señal de que la cultura está cambiando.

Hay noches que retumban. Marilyn Manson lo logró en la Feria Nacional Potosina, donde más de 200 mil fans se reunieron para presenciar un espectáculo que desató pasiones y controversias. Entre aplausos, críticas y un escenario encendido, San Luis Potosí vivió un momento que quedará grabado en su historia cultural.

Marilyn Manson lo dio todo en la Fenapo Su presentación formó parte de la gira One Assassination Under God Tour, la misma que ha estremecido escenarios de Zúrich, Milán y Berlín. Esta vez, el caos, la expectativa y la adrenalina se concentraron en territorio mexicano. Los fanáticos llegaron desde todos los rincones, algunos viajando horas, otros cruzando fronteras, con tal de verlo en vivo.

marilyn5 Marilyn Manson inolvidable. La polémica arrancó mucho antes del primer acorde. La Iglesia alzó la voz en rechazo y grupos religiosos desplegaron carteles con mensajes fervorosos. Pero el gobernador Ricardo Gallardo se mantuvo firme, recordando que México es un Estado laico. Una jugada que para muchos fue arriesgada, y para otros, un golpe maestro de inclusión cultural.

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo con Marilyn Manson Lo que pasó después fue pura intensidad. Luces, gritos, riffs de guitarra y una energía que se podía morder. No importaba si alguien odiaba o amaba a Manson: la ciudad entera hablaba de él. Y para quienes estuvieron ahí, fue un acto de justicia cultural, un recordatorio de que el arte no tiene por qué ajustarse al gusto de unos pocos.

Embed - Marilyn En Feria Mexicana La FENAPO demostró que su escenario es terreno libre para cualquier sonido. Lo mismo recibe a Belinda, Don Omar, Enrique Iglesias o Tiësto, que a un icono del rock oscuro. Porque la música, al final, es un puente entre mundos, aunque a algunos les incomode cruzarlo.