Los tres celulares que desafían al iPhone 17 en potencia, diseño y cámara
El iPhone 17 ya tiene competencia: tres celulares de gama alta que destacan por cámara, diseño y potencia.
El iPhone 17 llegó con mejoras en cámara, diseño y rendimiento, pero no está solo en la cima. En 2025, tres celulares se posicionan como sus principales competidores. Cada uno apuesta por un diferencial claro: fotografía, inteligencia artificial o innovación en diseño.
Samsung Galaxy S25 Ultra: potencia extrema para competir con el iPhone 17
El Galaxy S25 Ultra es el rival más directo. Su cámara principal de 200 megapíxeles, pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas y batería de 5000 mAh con carga rápida lo convierten en un monstruo de rendimiento. Además, su procesador Snapdragon 8 Elite compite mano a mano con el chip A19 del iPhone 17 Pro.
Te Podría Interesar
Google Pixel 10 Pro: fotografía computacional para desafiar al iPhone 17
Por su parte, el Pixel 10 Pro se destaca por su integración de inteligencia artificial. Con el chip Tensor G5, 16 GB de RAM y siete años de actualizaciones garantizadas, ofrece una experiencia Android pura, fluida y duradera. Su cámara asistida por IA y pantalla Actua OLED de 6.8 pulgadas lo posicionan como el favorito de los amantes de la fotografía computacional.
Xiaomi 17 Pro: batería inteligente para ganarle al iPhone 17
El Xiaomi 17 Pro sorprende por su diseño audaz y su pantalla trasera integrada, que permite usar la cámara principal como visor para selfies. Con el procesador Snapdragon 8 Gen 5, cámaras de nivel profesional y un precio más accesible que el iPhone, busca instalarse como una opción premium sin pagar de más.
Estos tres modelos no solo compiten en especificaciones: también desafían la idea de que el iPhone es la única opción en la gama alta. Con propuestas sólidas, diseños innovadores y funciones exclusivas, Samsung, Google y Xiaomi pisan fuerte en el mercado global.