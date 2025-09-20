Los tres celulares que desafían al iPhone 17 en potencia, diseño y cámara

El iPhone 17 llegó con mejoras en cámara, diseño y rendimiento, pero no está solo en la cima. En 2025, tres celulares se posicionan como sus principales competidores. Cada uno apuesta por un diferencial claro: fotografía, inteligencia artificial o innovación en diseño.

El Galaxy S25 Ultra es el rival más directo. Su cámara principal de 200 megapíxeles, pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas y batería de 5000 mAh con carga rápida lo convierten en un monstruo de rendimiento. Además, su procesador Snapdragon 8 Elite compite mano a mano con el chip A19 del iPhone 17 Pro.

El celular que desafía al iPhone 17 con cámara de 200 MP y potencia extrema.

Por su parte, el Pixel 10 Pro se destaca por su integración de inteligencia artificial. Con el chip Tensor G5, 16 GB de RAM y siete años de actualizaciones garantizadas, ofrece una experiencia Android pura, fluida y duradera. Su cámara asistida por IA y pantalla Actua OLED de 6.8 pulgadas lo posicionan como el favorito de los amantes de la fotografía computacional.

El rival del iPhone que apuesta todo a la inteligencia artificial y la fotografía computacional. Foto: Archivo

Xiaomi 17 Pro: batería inteligente para ganarle al iPhone 17

El Xiaomi 17 Pro sorprende por su diseño audaz y su pantalla trasera integrada, que permite usar la cámara principal como visor para selfies. Con el procesador Snapdragon 8 Gen 5, cámaras de nivel profesional y un precio más accesible que el iPhone, busca instalarse como una opción premium sin pagar de más.

Xiaomi vs Apple 17 Diseño audaz y precio competitivo: el celular que quiere destronar al iPhone 17. Montaje - MDZ Tecnología

Estos tres modelos no solo compiten en especificaciones: también desafían la idea de que el iPhone es la única opción en la gama alta. Con propuestas sólidas, diseños innovadores y funciones exclusivas, Samsung, Google y Xiaomi pisan fuerte en el mercado global.