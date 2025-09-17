Los detalles del embarazo de Rocío Marengo a sus 45 años

Rocío Marengo anuncia su embarazo y conmueve con una historia llena de esfuerzo y alegría. La modelo y conductora, a sus 45 años, compartió en televisión el proceso que la llevó a cumplir un sueño que parecía lejano. Su relato une emociones profundas, anécdotas personales y un mensaje de esperanza para quienes persiguen la maternidad .

Durante la entrevista, Rocío Marengo confesó que los primeros meses estuvieron marcados por náuseas y vómitos , pero que la felicidad superó cualquier malestar. Contó que ahora disfruta de las primeras pataditas de su bebé en la semana 22, un momento que la hace quedarse en la cama para sentir cada movimiento. Para ella, cada mañana se volvió un instante de conexión única.

La conductora recordó que en más de una ocasión pensó que la maternidad no sería parte de su vida. Explicó que, aunque siempre deseó formar una familia, priorizó su independencia y su desarrollo personal. Cuando logró esa estabilidad, los intentos para quedar embarazada resultaron más difíciles de lo esperado. Sin embargo, nunca dejó de soñar con tener un hijo .

Rocío Marengo también habló de su relación con Eduardo Fort, a quien describió como un compañero fascinado con la noticia. Reveló que para él lo más complejo ha sido explicar la llegada del nuevo integrante a sus hijos, ya que se trata de una familia ensamblada. Aun así, ambos enfrentan juntos cada desafío con entusiasmo y amor.

En la charla, Marengo aclaró los rumores sobre el inicio de su relación, desmintiendo versiones de terceros en discordia. Contó que conoció a Eduardo cuando él ya estaba separado, en un encuentro casual que terminó en un flechazo inmediato.