Lo que Harvard aprendió tras 80 años: ¿qué nos hace felices realmente?

Los investigadores de Harvard encontraron que quienes mantenían apoyo social fuerte tenían menos problemas mentales y físicos en la vejez.

Harvard estudió durante casi ocho décadas a cientos de personas y descubrió que lo que más influye en la felicidad no es el dinero ni la fama, sino las relaciones que cultivamos. La investigación más extensa sobre la vida adulta mostró que los vínculos afectivos son la base de una vida larga y plena.

De qué se trató el estudio de Harvard En 1938, un grupo de 268 estudiantes de Harvard comenzó a ser observado por médicos y psicólogos. Ninguno imaginaba que su vida quedaría registrada con tanto detalle durante casi 80 años. Entre los participantes estaban figuras como John F. Kennedy, pero lo más relevante fue lo que se aprendió de su salud física y emocional.

Felicidad amigos.jpg Harvard en su estudio más largo.

Los investigadores siguieron cada etapa de estas personas: matrimonio, divorcio, logros, fracasos y enfermedades. Con el tiempo, se sumaron los hijos de los participantes originales, lo que permitió ampliar la muestra a más de mil descendientes. Así, el estudio mostró cómo las experiencias tempranas dejan huella en la salud y el envejecimiento.

El hallazgo principal fue contundente: las relaciones cercanas son el factor más influyente en la felicidad y la salud a largo plazo. No se trata solo de tener conocidos, sino de contar con vínculos de apoyo y confianza. Quienes disfrutaban de matrimonios o amistades sólidas envejecían con mayor bienestar y menos deterioro cognitivo.