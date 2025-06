Lo que habría llevado a Dakota Johnson a dejar a Chris Martin sin mirar atrás

Después de ocho años juntos, Dakota Johnson y Chris Martin anunciaron su separación . Aunque muchos esperaban una boda en cualquier momento, lo cierto es que las cosas venían tensas desde hacía tiempo. Entre planes que no se cumplían y proyectos distintos, algo se quebró de forma definitiva entre ellos.

El primer indicio fue el silencio. Ninguno hablaba del otro y las apariciones públicas se volvieron raras. Según reveló una fuente cercana, la separación ocurrió hace meses, pero no sabían cómo hacerlo público. Tal vez porque aún había cariño, o simplemente por respeto al vínculo que compartieron tanto tiempo.

Al parecer, la decisión de no avanzar con la boda no fue mutua. Él evitaba el tema, ella insistía. En algún punto, dejó de tener sentido seguir esperando. Porque cuando una de las partes no está segura, la duda contamina todo. Y eso, con el tiempo, se nota en cada gesto.