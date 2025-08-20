Lo que debes poner en tu plato después de los 40 si quieres una piel firme

Comer bien después de los 40 fortalece todo el organismo. La piel es solo el reflejo de lo que ocurre dentro de tu plato.

El cuerpo pide nutrientes y la piel responde con firmeza cuando recibe lo necesario para sostenerse. Después de los 40, lo que pongas en tu plato le gana más que a cualquier crema costosa. Proteínas, grasas buenas, antioxidantes y agua son los aliados.

Dale a tu piel lo que necesita La piel no pierde tonicidad de golpe, se desgasta lentamente. Muchos creen que solo la edad es la culpable, pero en realidad el problema empieza con los hábitos. Saltarse proteínas, evitar grasas saludables o dejar de lado frutas y verduras hace que la piel quede sin recursos para renovarse como antes.

A comer sardinas y con gusto. Foto: Archivo A comer sardinas y con gusto para nutrir tu piel y tu plato. Foto: Archivo El colágeno es un protagonista en esta historia. Tu cuerpo lo fabrica, pero no lo hace de la nada. Necesita vitamina C, proteínas de calidad y minerales para producirlo. Si en tu dieta no hay cítricos, caldo de huesos, pescados azules, huevo o gelatina natural, la piel lo nota con el paso de los meses. Una base pobre de nutrientes se refleja en arrugas y flacidez.

Las grasas saludables son otra pieza esencial. El aguacate, las sardinas, el aceite de oliva y las nueces aportan ácidos grasos que mantienen las membranas celulares en buen estado. Cuando la dieta se llena de ultraprocesados y se olvida la grasa natural, la piel se vuelve más seca y pierde la elasticidad que tanto se valora después de los 40.