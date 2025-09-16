Llega el calor: el shampoo casero ideal para cuidar a tus mascotas en primavera

Este shampoo casero es ideal para cuidar a tu perro y mantener limpias a tus mascotas en primavera.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, los baños para mascotas se vuelven más frecuentes. El calor, el polvo y el contacto con el césped pueden generar olores, picazón y acumulación de suciedad en el pelaje. Por eso, expertos recomiendan un shampoo casero que podés preparar en casa con ingredientes naturales, ideal para perros de todas las edades.

La receta, brindada por Tienda Animal, incluye 1 litro de agua, 2 cucharadas de romero, media taza de vinagre de manzana y una taza de jabón de glicerina rallado. Primero se calienta el agua con el romero hasta que hierva, se deja reposar 15 minutos y se cuela. Luego se agrega el jabón rallado poco a poco, removiendo hasta que se disuelva. Por último, se incorpora el vinagre de manzana y se mezcla bien. El resultado es un shampoo suave, aromático y efectivo.

Los perros suelen estresarse al oír la palabra "baño" Foto: Shutterstock Una receta natural para cuidar a tus mascotas en primavera y evitar malos olores. Foto: Shutterstock

Por qué funciona este shampoo casero El romero tiene propiedades antisépticas y repelentes naturales, mientras que el vinagre de manzana ayuda a equilibrar el pH de la piel y eliminar bacterias. El jabón de glicerina, por su parte, es hipoalergénico y no irrita. Esta combinación permite una limpieza profunda sin dañar la piel ni el olfato del animal, algo clave en épocas de calor.

Además de ser económico y fácil de preparar, este shampoo casero evita el uso de químicos agresivos que pueden generar alergias o resequedad. Tienda Animal lo recomienda especialmente para perros que pasan tiempo al aire libre, tienen piel sensible o necesitan baños frecuentes durante la primavera y el verano.