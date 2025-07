Lizy Tagliani confesó que ya no es más la misma: el motivo

La semana pasada, Viviana Canosa se despidió de la pantalla de eltrece y su salida fue polémica. Mucho se habló del tema y no hubo quien no opinara al respecto . Ahora, quien salió a hablar fue Lizy Tagliani , quien se refirió a la denuncia que la conductora le realizó.

Y, en Implacables, continuó: "Hay de trasfondo verdaderas víctimas, entonces a mí no me gusta decir ‘Bueno, se terminó’, porque es algo que sucede. De hecho me pasó a mí, cuando tenía cinco años. No le quiero quitar el peso a las verdaderas víctimas, pero quiero que quede claro que yo no tengo nada que ver".

Por qué Lizy Tagliani que ya no es más la misma

Además, en diálogo con el ciclo de Susana Roccasalvo, Tagliani reconoció: "Yo no soy más la misma porque es imposible serlo, no quiero decir que no sonrío ni que no tengo mi espíritu natural de siempre, pero me duele porque sobre todo sabés que no es verdad y que la otra persona también lo sabe. En cuanto a Tati está de vacaciones, así que vamos a hacer distintas actividades, él está feliz".