Limpieza: los trucos caseros para renovar los utensilios de cocina

Es posible tener todos los elementos en condiciones con una limpieza sencilla. El bicarbonato de sodio y otros ingredientes son la clave.

La limpieza de la cocina es una tarea ardua porque es un espacio que se usa a diario por lo que la suciedad y la grasa abundan. Sin embargo, existen algunos trucos caseros de limpieza para renovar los utensilios fácilmente.

La limpieza en la cocina Los utensilios de madera que son muy utilizados a veces necesitan un tratamiento especial para lograr desprender la suciedad acumulada. La limpieza se realiza solamente con colocarlos en agua caliente y hervirlos durante cinco minutos. Luego se les pasa aceite neutro para sellar los poros.

Paso a paso para limpiar el extractor de la cocina y evitar que se acumule la suciedad. Foto: Shuttertock Una limpieza que no falla. Foto: Shuttertock En el caso de la esponja hay que mojarla y escurrirla. Luego se lleva al microondas durante un minuto. Esto es más efectivo que la lavandina para desinfectar. Solo hay que tener en cuenta que no pueden tener partes metálicas.

Por otra parte, para lavar los trapos que acumulan grasa se recomienda colocar agua y dos cucharadas de lavandina por cada litro. Se dejan en remojo durante una hora, enjuagar y secar al sol. También se pueden hervir en una mezcla de bicarbonato de sodio y jabón blanco. Esto permitirá que la suciedad se desprenda fácilmente.

En cuanto a los cubiertos sucios, se prepara una pasta de bicarbonato de sodio y detergente. Frotar con un cepillo y notarán rápidamente la diferencia. Los que toman mate de calabaza deberán limpiar con un paño húmedo y después se pasa líquido para cueros.