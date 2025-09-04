Limpieza: el truco infalible para dejar el calzado y la ropa impecable

Los que están en el mundo de la limpieza conocen los mejores trucos para mantener todo impecable con productos caseros y económicos. Existe un método sorprendente para dejar el calzado como nuevo en simples pasos y sin tener que gastar dinero.

Limpieza Las manchas amarillas en las zapatillas de tela son un verdadero dolor de cabeza, sin embargo existe una manera de solucionar este problema y devolverles su color con una limpieza sencilla.

Limpieza Consejos para lavar zapatillas blancas Foto: Shutterstock Limpieza. Consejos para lavar zapatillas blancas Foto: Shutterstock

En este caso se hierve cerveza y se coloca en un recipiente junto a crema dental y se mezcla hasta obtener una pasta homogénea. Luego se aplica sobre las manchas amarillas y se frota con un cepillo. Enjuagar con un cepillo y llevar a la lavadora para un lavado habitual.

En tanto, para las manchas amarillas de la ropa blanca existe una fórmula casera que no falla. Se coloca en un recipiente pasta dental, una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de sal de mesa. Añadir agua caliente y revolver para que se disuelvan los ingredientes. Aplicar sobre las manchas, dejar actuar y lavar como de costumbre.