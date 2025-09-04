Limpieza: el truco infalible para dejar el calzado y la ropa impecable
Es posible realizar una limpieza sencilla y económica usando productos como pasta dental y bicarbonato de sodio.
Los que están en el mundo de la limpieza conocen los mejores trucos para mantener todo impecable con productos caseros y económicos. Existe un método sorprendente para dejar el calzado como nuevo en simples pasos y sin tener que gastar dinero.
Las manchas amarillas en las zapatillas de tela son un verdadero dolor de cabeza, sin embargo existe una manera de solucionar este problema y devolverles su color con una limpieza sencilla.
En este caso se hierve cerveza y se coloca en un recipiente junto a crema dental y se mezcla hasta obtener una pasta homogénea. Luego se aplica sobre las manchas amarillas y se frota con un cepillo. Enjuagar con un cepillo y llevar a la lavadora para un lavado habitual.
En tanto, para las manchas amarillas de la ropa blanca existe una fórmula casera que no falla. Se coloca en un recipiente pasta dental, una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de sal de mesa. Añadir agua caliente y revolver para que se disuelvan los ingredientes. Aplicar sobre las manchas, dejar actuar y lavar como de costumbre.
En tanto, para recuperar el brillo de los zapatos de cuero se coloca una esponja dentro de una media para tener una herramienta de pulido suave. Luego se añade un poco de crema dental en el calzado y se frota con suavidad.
Una vez realizado ese paso la limpieza termina aplicando producto en crema para cueros para hidratar el material. El cuero lucirá renovado con este trabajo y con un brillo natural.