Limpieza: el truco infalible con Coca Cola para darle brillo al aluminio

Es posible quitar la suciedad de los sartenes con una limpieza con Coca Cola y sal, ingredientes que juntos se potencian.

Hay sartenes y ollas que muchas veces parece que no podrá quitarse la suciedad adherida. Sin embargo, existe un truco de limpieza con Coca Cola, que gracias a su composición ácida la transforman en un potente agente limpiador de aluminio.

Limpieza profunda Para entender mejor, la Coca Cola tiene ácido fosfórico y carbónico que son muy efectivos para disolver grasa, óxido y manchas difíciles. Además, sirve también para desatascar desagües.

Sarten El vinagre, el aliado contra el óxido. Foto: Fuente: Freepik Limpieza. Adiós a la suciedad inscrustada. Foto: Fuente: Freepik

Con su pH bajo la Coca Cola puede desincrustar la suciedad y restaurar el brillo de las superficies. Además, combinada con sal se potencian sus propiedades para la limpieza.

En una botella de 200 ml de Coca Cola se añade una cucharada de sal y se agita bien. Luego esa solución se coloca en un recipiente y se añaden 200 ml de detergente y otra cucharada de sal. Remover bien para integrar todos los ingredientes. Finalmente se añaden 100 ml de agua y se mezcla.