Limpieza: el truco infalible para blanquear almohadas y cuellos de camisa

Es posible devolverles su blanco original con una limpieza con ingredientes que todos tienen como bicarbonato de sodio.

Con el uso y el paso del tiempo las almohadas y los cuellos de camisa tienden a ponerse amarillos. Sin embargo, los que están en el mundo de la limpieza conocen un secreto infalible para solucionar este problema.

Limpieza: paso a paso En este caso se coloca en un recipiente un poco de jabón y se añade una cucharada de bicarbonato de sodio y un poco de alcohol. Además se añade un poco de agua caliente a 80 grados para que se integren de manera sinérgica todos los ingredientes. Todo esto potenciará el blanqueamiento de las telas.

Las manchas amarillas en las almohadas son producto del sudor y saliva Foto: Shutterstock Las manchas amarillas en las almohadas se pueden ir con esta limpieza. Foto: Shutterstock

Cuando la solución esté lista es importante sumergirla prenda o la almohada y dejarla en reposo dejando actuar al menos durante una hora para que la solución trabaje sobre las manchas. De esa manera se logra descomponer la suciedad y el sudor que se acumula en las zonas difíciles.

Una vez que transcurrió el tiempo recomendado se enjuagan las prendas y la almohada de manera habitual. Se pueden colocar en la lavadora para un ciclo de limpieza habitual. Se recomienda usar un enjuague adicional para que no queden residuos en la mezcla. Al sacarlos verán cómo han recuperado su blancura original.