Limpieza: el truco casero de la abuela para limpiar la goma de la nevera

Es posible dejar la goma como nueva con una limpieza usando agua oxigenada y otros productos económicos.

A veces cuesta mantener la limpieza de la goma de la nevera que con el día a día acumula suciedad y grasa. Sin embargo, existe un truco casero muy económico que permitirá dejarla reluciente en pocos pasos y con pocos ingredientes.

Limpieza En este caso se puede usar una mezcla de agua oxigenada y bicarbonato de sodio. El truco es más útil en el caso de que la goma tenga un tono amarillento. Hay que combinar los dos productos hasta que se forma una pasta y luego se aplica sobre la goma.

heladera3.jpg La limpieza del interior también es importante. shutterstock

Una vez que la pasta se aplicó hay que asegurarse de cubrir todas las partes de la goma, especialmente las zonas amarillentas. En caso de que esté muy manchada, para que la limpieza funcione se necesitará dejarla actuar al menos una media hora.

En tanto, para potenciar el efecto de limpieza se puede cubrir la pasta con un plástico transparente (film). Una vez transcurrido el tiempo se retira la mezcla con un paño húmedo. El resultado será inmediato y la goma estará mucho más limpia.