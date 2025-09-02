Limpieza: el trucazo con espinaca para devolverle el color a la ropa negra

Es posible realizar una limpieza profunda para devolverle el negro original con ingredientes como espinaca y té negro.

La ropa negra con los lavados comienza a desteñir y a perder el color. Sin embargo, es posible recuperarlo con un simple truco de limpieza fácil y económico. Solo se necesitará tener a mano un puñado de espinaca y sal.

Limpieza: paso a paso Para devolverle el color vibrante a la ropa negra se necesitará un puñado de espinacas, un saquito de té, sal y agua. En un hervidor se colocan todos los ingredientes y se pone a hervir. Una vez que hirvió añadir agua fría para que quede a una temperatura de 50 grados.

Una limpieza sencilla con buenos resultados Foto: Shutterstock

Luego se coloca la preparación en un recipiente de mayor tamaño y se introduce la prenda negra. Hay que dejar en remojo al menos durante media hora e ir revolviendo la prenda que está descolorida para que el tinte se distribuya de manera uniforme.

Una vez que transcurrió el tiempo recomendado se retira la prenda y no se enjuaga. Simplemente habrá que colgarla para que se seque sola con facilidad. De esa manera la prenda recuperará el blanco original de manera sencilla.