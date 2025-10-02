Limpieza: el trucazo casero para revivir las zapatillas y dejarlas como nuevas

Las zapatillas al usarse diariamente son víctimas de la suciedad y de las manchas. Sin embargo, existen trucos caseros muy sencillos de limpieza que logrará revivirlas y dejarlas listas para volver a usar. Además, el trabajo se realiza con ingredientes económicos.

Limpieza de zapatillas Para blanquear los bordes de las zapatillas se coloca agua caliente y un poco de jabón para crear una solución jabonosa. Luego se coloca pasta dental en el borde de la zapatilla y se rocía alcohol. Luego se frota con el agua jabonosa y un cepillo. Limpiar los restos con una toalla húmeda.

En tanto, para combatir las arrugas y los pliegues oscuros que se forman en el calzado deportivo se puede recordar un cepillo de dientes a la mitad para que las cerdas sean más firmes. Luego hay que rociar alcohol y jabón directamente sobre los pliegues y con el cepillo se frota en esas áreas. De a poco las imperfecciones irán desapareciendo.

Cómo dejar tus zapatillas como nuevas (Shutterstock). Con esta limpieza quedarán como nuevas. (Shutterstock).

En tanto, para la limpieza de la superficie se recomienda usar una esponja de baño humedecida en agua jabonosa. Luego se usa una toalla húmeda para retirar los restos de espuma de las zapatillas. Por último, para nutrir el material se puede pasar un poco de crema de manos frotando suavemente.