Limpieza: el trucazo casero para dejar de lavar mal la ropa negra

Es posible fijar los colores oscuros con un gran truco de limpieza. La sal y el vinagre son una de las claves en el lavado.

La mayoría de las veces las personas sufren porque la ropa negra con la limpieza y los lavados comienza a desteñirse. Sin embargo, existe un trucazo casero para poder fijar el color rápidamente y mantener ese oscuro por más tiempo.

Limpieza de ropa negra En primer lugar, hay que saber que para la limpieza y lavado de las prendas negras no puede haber otros colores o ropa blanca porque pueden desteñir y las terminan manchando ocasionando un problema aún mayor para los que se dedican a esta tarea.

LIMPIEZA LA ROPA NEGRA PUEDE IR DESGASTANDO SU COLOR CON LOS MALOS LAVADOS Y EL PASO DEL TIEMPO Foto: Shutterstock Un truco de limpieza que no falla. Foto: Shutterstock Para empezar, hay que saber que el agua caliente, el suavizante y los detergentes agresivos son todo lo que está mal para la limpieza de la ropa negra. Existe un truco casero reemplazando ciertos productos que traerá excelentes resultados en poco tiempo.

Se recomienda lavar las prendas negras al revés y con agua fría. Luego se sustituye el suavizante por vinagre en partes iguales y se añade un poco de sal para que se fije el color. Un tip extra es que se pueden añadir bombas para ropa negra en caso de tener a mano.

Los resultados serán sorprendentes y verán cómo con esta limpieza podrán mantener el color negro de las prendas por más tiempo. Es un truco fácil, rápido y económico ideal para aplicar en cada lavado de prendas oscuras.