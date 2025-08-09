Limpieza: cómo sacar las manchas díficiles de la ropa con ingredientes de casa

Ninguna mancha es imposible de quitar si tenemos los ingredientes de limpieza ideales a mano en la alacena.

Depende de la mancha, será el ingrediente de limpieza que debemos utilizar.

Las manchas de cualquier tipo en la ropa pueden ser una pesadilla. Vino, grasa o tinta, todas son un desafío y amenazan con arruinarnos nuestras prendas preferidas. Sin embargo, hay ingredientes caseros que podemos usar para la limpieza y eliminación de cada una de ellas.

Lo más importante a la hora de querer eliminar una mancha es identificar el tejido y también el tipo de mancha a la que nos vamos a enfrentar. Además, lo ideal es reaccionar rápido apenas notamos que la tenemos en la prenda.

jean, mancha.jpg La sal es un ingrediente útil de limpieza gracias a su poder de absorción. Qué evitar hacer con la mancha Si bien hay algunos trucos de limpieza que podemos aplicar de inmediato, hay ciertas cosas que no debes hacer ya que podrían causar el efecto contrario y acentuar la mancha o expandirla. En este sentido, no debes aplicar agua caliente y tampoco frotar excesivamente, ya que podrías dañar las fibras de la ropa.

Qué hacer al descubrir una mancha Aunque pueda parecer un ingrediente básico en la limpieza, el vinagre es muy útil en estas situaciones. Mezclar mitad y mitad de vinagre con agua puede quitar muchas manchas, especialmente de café, té y chicle. Para esto debes remojar la prenda unos 10 minutos y luego lavar como de costumbre.

En el caso de manchas de salsa, sangre o tinta, se recomienda hacer un quitamanchas casero con sal, ya que absorbe de manera rápida los restos de la tela. Lo ideal es cubrir la mancha inmediatamente con sal y luego aplicar agua fría.