Le pidió un consejo a la inteligencia artificial y terminó internado con una grave intoxicación

Un hombre de 60 años le consultó al Chat GPT sobre una dieta y seguirla casi le cuesta la vida. Conocé su historia.

El caso que preocupó a muchos y enseña por qué no deberías seguir consejos de la IA.

Un hombre de 60 años quedó internado luego de seguir el consejo de la inteligencia artificial y tomar bromo de sodio. Su malestar le preocupó y asistió al hospital donde manifestó mucha sed, paranoia y alucinaciones preocupantes que alarmaron al personal médico.

Después de intentar escapar, el hombre quedó internado por discapacidad grave y recibió todos los tratamientos. También se inició una investigación que reveló que la causa de su malestar es bromismo, una intoxicación por bromo con varios síntomas como somnolencia, náuseas, aparición de acné, depresión y psicosis.

MEDICOS El riesgo de seguir consejos de inteligencia artificial. Archivo. El estudio de Annals of Internal Medicine: Clinical Cases explicó: “el paciente describió una dieta vegetariana extremadamente restrictiva y se le detectaron múltiples deficiencias de micronutrientes, como vitamina C, B y folato…También comentó que, tras leer sobre los efectos negativos del cloruro de sodio, o sal de mesa, le sorprendió encontrar poca literatura sobre el tema”.

¿Cuál fue el consejo de la inteligencia artificial? Entonces, el hombre de 60 años, inspirado por sus estudios en nutrición e información que había encontrado en internet, decidió realizar un experimento personal para eliminar el cloruro de su dieta. Por eso le preguntó al Chat GPT cuál podía ser el sustituto perfecto y le respondió "bromuro".