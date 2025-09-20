Las tres cosas que debes hacer en tu jardín durante septiembre

Con la llegada de septiembre , el jardín empieza a despertar. Las plantas salen del letargo, el sol se intensifica y el suelo pide atención. Es el momento ideal para intervenir, renovar y preparar todo lo que florecerá en octubre. Según expertos en jardinería y bienestar ambiental, hay tres tareas clave que no pueden faltar este mes.

La poda de limpieza es mucho más que estética: es salud vegetal. En septiembre , es fundamental eliminar ramas muertas, hojas secas y flores marchitas. Esto permite que la planta concentre su energía en nuevos brotes, mejora la circulación del aire y previene enfermedades fúngicas o plagas que se alojan en restos viejos.

Además, podar ayuda a definir la forma de cada planta, controlar su tamaño y estimular una floración más abundante. En arbustos, trepadoras y plantas perennes, esta tarea marca la diferencia entre un jardín apagado y uno vibrante. Si tenés rosales, lavandas o jazmines, este es el momento de intervenir con tijera en mano.

Eliminar lo seco en septiembre ayuda a que las plantas florezcan con más fuerza y evita plagas silenciosas. Foto: Shutterstock

Después del invierno, el suelo está agotado. Para que las plantas crezcan fuertes, necesitan nutrientes. Abonar en septiembre es como darle un desayuno energético al jardín . Podés usar compost casero, humus de lombriz, estiércol bien curado o fertilizantes orgánicos específicos según el tipo de planta.

Este paso mejora la estructura del suelo, aumenta su capacidad de retener agua y estimula el desarrollo de raíces sanas. Si tenés huerta, septiembre es ideal para sembrar tomates, albahaca, zapallitos, rúcula y acelga. También podés trasplantar plantines que empezaste en agosto. Un suelo bien nutrido es garantía de cosecha y floración.

Estos abonos líquidos son muy potentes y reviven cualquier tipo de problemas en las plantas Nutrir el suelo en primavera es clave para que tu jardín crezca sano, fuerte y lleno de vida. Shutterstock

Ajustar el riego y proteger del sol a las plantas

Con el aumento de temperatura, el riego debe adaptarse. No se trata de regar más, sino de regar mejor. Lo ideal es hacerlo temprano en la mañana o al atardecer, cuando el sol no evapora el agua tan rápido. Así, las raíces absorben lo que necesitan sin estrés hídrico.

También es recomendable sumar mulch o cobertura vegetal: una capa de hojas secas, corteza o pasto picado que protege el suelo del calor, mantiene la humedad y evita que crezcan malezas. Este truco simple puede mejorar la salud de tus plantas y reducir el consumo de agua. Si tenés macetas, revisá que el drenaje funcione bien y que no se recalienten al sol directo.