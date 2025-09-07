Las infusiones que limpian el colon y desinflaman el cuerpo

El cuerpo reacciona y se defiende, el colon se inflama y la persona lo siente. Esa reacción puede venir de bacterias, químicos o incluso polen, y cuando ocurre aparecen molestias que van desde dolor abdominal hasta cansancio y malestar general. Ante eso, algunas infusiones naturales surgen como alternativa bajo orientación de un profesional.

La inflamación del colon no solo genera hinchazón en la zona abdominal. También se manifiesta en problemas en la piel, dolor muscular , aumento de peso, cefaleas y digestiones pesadas. El organismo avisa de distintas maneras cuando algo no funciona bien y, en ese escenario, las bebidas a base de hierbas aparecen como aliadas tradicionales para mejorar la sensación de bienestar.

Entre las más mencionadas se encuentra la infusión de anís. Conocida por su efecto similar al de un laxante, ayuda a reducir el estreñimiento y aporta una sensación de alivio. Este té no solo se consume en casos de molestia, muchas personas lo beben de manera ocasional porque encuentran en su sabor dulce y suave una forma agradable de cuidar la digestión .

Otra opción es la menta, planta aromática que a lo largo de los siglos se ganó un lugar en la mesa de distintas culturas. Aunque no actúa como laxante, sí favorece la digestión y relaja el colon. Un té de menta después de una comida copiosa resulta refrescante y es valorado por quienes buscan que el organismo trabaje con mayor comodidad.

El tomillo, en tanto, aparece como un remedio casero transmitido de generación en generación. Su infusión se asocia con la idea de fortalecer el sistema digestivo y equilibrar las funciones del intestino.