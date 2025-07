LAM: Luciana Elbusto reveló quién fue la primera angelita en atacarla

"Esto fue desde un primer momento, no es que yo le hubiera hecho una nota previa que le haya molestado... nada. A mí me dolió que me atacara el primer día", expresó.

Y añadió: "Salió a decir que yo me tuve que acostar con alguien para estar ahí. Sí se dio que ahora me conoce un montón de gente por lo que sucedió en su momento, pero fuera de LAM, por ejemplo, en Infama yo trabajé seis años, con Santiago del Moro, venía a dar primicias los jueves, también hacía la trasnoche de C5N. No sé por qué ella dice eso".

¿Qué dijo Ximena Capristo sobre Luciana Elbusto?

"El que decide es Ángel y la productora, ella en la gráfica está súper bien y quizás no les gustó cómo angelita. A mí me pagan para hablar de todos los temas, que le vaya bien pero que no cuente en un piso de televisión, con un micrófono puesto y donde estamos todos, que ella entregó los mensajes, a mí la gente zorra no me gusta. Si mantuviste tantos años una infidelidad tantos años con un hombre casado, tranquilamente me lo podría haber hecho a mí, yo me puse en el lugar de Cecilia, la mujer de Brancatelli", indicó en diálogo con Infama.