La razón por la que todo sale mal en Mercurio retrógrado y cómo esquivarla

Cada vez que llega Mercurio retrógrado , más de uno empieza a notar que las cosas no salen bien. Este 2025, el fenómeno se dará del 17 de julio al 11 de agosto bajo el signo de Leo . En este periodo es mejor frenar impulsos, cuidar las palabras y pensar dos veces antes de tomar decisiones importantes.

Cualquiera se puede ver envuelto en una discusión durante Mercurio retrógrado.

Por eso, una de las primeras recomendaciones es no reaccionar de inmediato. Si alguien te habla mal o contesta con rudeza, lo mejor es ignorar el tono y no engancharse. La pelea no resolverá nada y solo cargará tu día de una energía incómoda. La paciencia se vuelve un recurso valioso en tiempos de retrógrado.