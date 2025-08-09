La rara enfermedad que afecta a un perro y que tiene síntomas alarmantes

La ciencia ha avanzado para prevenir y tratar enfermedades en tu mascota. Pero aún quedan algunas que son poco comunes y no todas tienen cura.

Esto es lo que debes saber sobre tu perro.

Un perro suele padecer enfermedades como el moquillo o la rabia, pero existen otras que raramente ven los veterinarios. Estas afectan a una mascota de forma inesperada y aunque son difíciles de diagnosticar, tienes que estar atento a los síntomas para llevarlo lo antes posible a un veterinario.

La enfermedad que afecta a un perro Una enfermedad poco conocida es la narcolepsia. Esta es una enfermedad genética y que hace que un perro colapse y caiga en un sueño profundo. Los episodios pueden desencadenarse por emociones fuertes como la excitación, y aunque solo duran unos segundos, ponen en riesgo la vida de una mascota.

perro.jpg Lleva a tu perro al veterinario periódicamente. Archivo. Otra es el síndrome de Cushing, también conocido como hiperadrenocorticismo, es una enfermedad causada por una producción excesiva de la hormona del estrés, el cortisol. Los perros que la padecen presentan aumento de sed, abdomen hinchado, pérdida de pelo y piel fina, y aumento de peso.

La alopecia es una enfermedad que causa pérdida de pelo sin una causa aparente, dejando la piel expuesta y ennegrecida. Por lo general afecta a razas como el Pomerania, el Caniche, el Chow Chow y el Husky Siberiano. Y aunque no es dolorosa, le quita el abrigo natural al perro por lo que muchos veterinarios recomiendan un implante de melatonina que hace que el pelo vuelva a crecer.