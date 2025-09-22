La postura de yoga que mejora la flexibilidad y disminuye el dolor de espalda

Hacer yoga es fundamental para mejorar la salud física, mental y emocional. Esta práctica enfocada en la respiración a través de estiramientos ayuda a reducir el estrés, aumentar la flexibilidad y disminuir los dolores musculares. Pero hay una postura que debes conocer.

La postura del Gato Vaca es excelente para mejorar la flexibilidad y relajar la espalda porque moviliza la columna. Para hacerla tienes que colocarte a cuatro patas sobre una colchoneta, con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas.

Al inhalar, baja el abdomen hacia el suelo y eleva la mirada hacia el cielo , arqueando la espalda suavemente. Es importante que no sientas molestias en la espalda porque podrías tensionar los músculos y crear el efecto contrario al que estás buscando con esta postura. Esta posición se conoce como vaca.

Cuando exhales, redondea la columna hacia el techo, llevando la barbilla hacia el pecho. Haz el movimiento lentamente para que tus músculos se estiren y mantén la posición durante unos minutos para que te relajes. Es importante que respetes la respiración en cada movimiento.

El yoga es la disciplina perfecta para mejorar tu postura y equilibrio porque fortalece la espalda y el abdomen. Además algunos movimientos requieren de mucha coordinación por lo que mejora tu desempeño en actividades cotidianas como subir y bajar escaleras, cargar bolsas del supermercado y más.

Otro de los beneficios del yoga es que reduce el estrés y la ansiedad. Cuando respiras conscientemente, se activa el sistema nervioso que promueve la calma y la relajación. Las respiraciones profundas activan el nervio vago, señalando al cerebro que debe calmarse y reducir la liberación de hormonas del estrés como el cortisol.