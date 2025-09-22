La palabra que todos confunden y escriben mal, según la RAE

Aquí te explicamos cómo usarla y algunos ejemplos para que no cometas errores. Descubre más sobre la RAE en la siguiente nota.

El español tiene cientas de particularidades que hay que aprender. Hay palabras que suenan igual pero que se escriben diferente ya sea por una tilde o una separación. Este es el caso de "aunque" y "aún que". Por eso, te contamos qué es lo que dice la RAE para que no cometas errores.

La confusión entre estas dos palabras existe porque las palabras “aún” y “que” existen de forma individual en el idioma y cada una tiene su significado. Pero cuando estas se combinan, también se despiertan otros significados que es necesario conocer para escribirlas bien.

Esta es la diferencia que señaló la RAE “Aunque” tiene dos roles. Se utiliza como conjunción, es decir, que se contrapone una idea a otra, que equivalen a la conjunción “pero”. Por ejemplo: “Creo que mi padre no tardará en llegar a casa, aunque no lo podría asegurar”. La otra función es como conjunción concesiva que introduce un impedimento que no es suficiente para evitar que algo suceda. Por ejemplo: “Aunque no estudié, me voy a presentar igual”.

Se escribe por separado cuando se refiere a la secuencia “aún que”, formada por el adverbio tónico aún (todavía) y la conjunción átona "que". Por ejemplo: “No le digas aún que nos vamos”. Podrás notar que el aún podría ser reemplazado por “todavía”.