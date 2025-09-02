La miniserie española de Netflix que revive un asalto histórico con intriga

Netflix guarda esta miniserie española que tiene historia, acción y suspenso . Inspirada en el asalto al Banco Central de Barcelona en 1981, la producción revive un episodio que marcó a la sociedad española. Con un grupo armado, rehenes y tensiones políticas de fondo, logra captar la atención desde el primer capítulo.

La historia comienza con hombres armados irrumpiendo en el banco y tomando a cientos de personas como rehenes. Lo que aparenta ser un simple atraco se convierte en un misterio lleno de dudas. Una periodista lucha por entender los motivos detrás del golpe, mientras las autoridades intentan manejar una situación que pone a prueba el sistema democrático.

Lo atractivo de esta serie es que, aunque se basa en hechos reales, no todo está esclarecido. Esa ambigüedad permite que el director y los actores jueguen con diferentes posibilidades, generando tensión en cada episodio. Para el espectador, el relato se convierte en una mezcla de realidad y ficción que mantiene el interés hasta el final.

El contexto histórico es fundamental. España vivía la transición tras la muerte de Franco y el camino hacia la democracia estaba lleno de obstáculos. El recuerdo del intento de golpe de Estado de Tejero en el Congreso estaba fresco, y cualquier hecho violento encendía alarmas. En ese clima, el asalto al banco no fue un evento menor.

Para quienes no conocen en detalle esos años, la serie funciona como una puerta de entrada. Al ver los episodios surgen preguntas, aparecen nombres y se despierta la curiosidad por investigar más.