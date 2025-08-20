La merienda saciable con un alimento común y que ayuda a reducir la inflamación

Si buscas un platillo con ingredientes fáciles de encontrar, ligeros y saludables, esta es una opción recomendada por una nutricionista que no te puedes perder.

Para quienes no saben qué desayunar o merendar, llegó una receta con un alimento repleto de beneficios que te quita el hambre casi instantáneamente y que ayuda a evitar los antojos de algo dulce. Este platillo fue recomendada por María Fernanda Contramaestre, una nutricionista que ayuda a reducir la inflamación.

El platillo es nada más y nada menos que chía hidratada con leche de almendra, frutos rojos y frutos secos. Sus componentes son fáciles de conseguir y no necesitas de una gran preparación, por eso es que se ha convertido en la opción favorita de muchos influencers y profesionales de la salud.

El secreto detrás de este alimento Disfruta este pudding chía de frutos rojos. El alimento estrella de esta receta es laa chía. Shutterstock La chía es una semilla rica en fibra soluble, y al hidratarse, se forma como un gel que ayuda a regular el tránsito intestinal y da saciedad durante más tiempo. Algunos vegetarianos y veganos utilizan esta masa de semillas activadas como mermelada para tostadas o como acompañamiento en omelettes.

La leche de almendras es una base ligera y digestiva, que es ideal para quienes buscan opciones de proteína que no tengan lactosa y sea baja en calorías. Además, el toque de frutos rojos aporta antioxidantes que evitan la inflamación mientras que los frutos secos aportan grasas saludables.