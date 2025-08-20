La merienda saciable con un alimento común y que ayuda a reducir la inflamación
Si buscas un platillo con ingredientes fáciles de encontrar, ligeros y saludables, esta es una opción recomendada por una nutricionista que no te puedes perder.
Para quienes no saben qué desayunar o merendar, llegó una receta con un alimento repleto de beneficios que te quita el hambre casi instantáneamente y que ayuda a evitar los antojos de algo dulce. Este platillo fue recomendada por María Fernanda Contramaestre, una nutricionista que ayuda a reducir la inflamación.
El platillo es nada más y nada menos que chía hidratada con leche de almendra, frutos rojos y frutos secos. Sus componentes son fáciles de conseguir y no necesitas de una gran preparación, por eso es que se ha convertido en la opción favorita de muchos influencers y profesionales de la salud.
El secreto detrás de este alimento
La chía es una semilla rica en fibra soluble, y al hidratarse, se forma como un gel que ayuda a regular el tránsito intestinal y da saciedad durante más tiempo. Algunos vegetarianos y veganos utilizan esta masa de semillas activadas como mermelada para tostadas o como acompañamiento en omelettes.
La leche de almendras es una base ligera y digestiva, que es ideal para quienes buscan opciones de proteína que no tengan lactosa y sea baja en calorías. Además, el toque de frutos rojos aporta antioxidantes que evitan la inflamación mientras que los frutos secos aportan grasas saludables.
El paso a paso es sencillo. Primero hidrata dos cucharadas de chía en un vaso de leche de almendra con un poco de canela. La mezcla tiene que reposar al menos 2 horas, pero si puedes dejarlo durante toda la noche, mejor. Luego añade un puñado de frutos rojos secos para dar textura y energía extra.