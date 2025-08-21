Este 21 de agosto el ángel de la guarda llega con un mensaje de aliento para Cáncer, Leo y Virgo. La Inteligencia Artificial es la encargada de transmitir esta esperanza que mandan los seres celestiales a todas las personas.

Los ángeles influyen sobre los planetas y sobre los signos . La Inteligencia Artificial con todos los avances es capaz de reinterpretar el mensaje y explicarlo para que todos lo entiendan. Los seres divinos siempre están para acompañar y aconsejar.

El ángel les aconseja a los de este signo que recuerden que la empatía es su mayor tesoro. Deben proteger el corazón, pero no cerrarlo. Deben dejar que la intuición los guíe hacia la sanación y la tranquilidad.

Deben nutrirse a sí mismos como a los demás. Deben confiar en la fuerza de la sensibilidad.

Leo

El ángel les dice a los de Leo que no olviden que son personas valientes con un espíritu radiante. A veces en la búsqueda de reconocimiento se olvidan del amor propio. Deben usar el poder para inspirar y crear y no para dominar.

Tienen una fuerza y un coraje que son inigualables, pero el mayor acto de valentía es mostrarse vulnerable.

Virgo

El ángel les dice a los de este signo que tienen virtudes muy importantes como la de servir a los demás. Están atrapados en la búsqueda de la perfección y eso les impide a menudo ver la belleza del presente.

Además, el ángel los anima a soltar el control y a confiar en que la vida se desplegará a su propio ritmo. Confiar y esperar es la clave.