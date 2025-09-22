La inteligencia artificial que ayuda a crear un menú saludable, con poco dinero y en casa

Según tus objetivos, esta inteligencia artificial te ayuda a crear recetas con los ingredientes que tienes en casa para no salir a comprar.

Cuando el tiempo escasea y no tienes muchos ingredientes en casa, hacer un menú saludable se vuelve todo un desafío. Sin embargo, la inteligencia artificial se presenta como la salvadora en este escenario. A continuación te contamos cuál es la aplicación que deberías descargarte en tu celular y por qué.

Esta es la aplicación que debes conocer Ekilu es la más recomendada. Esta es una plataforma que te propone un menú sencillo con los ingredientes que tienes en casa. Sus propuestas están pensadas para cuidar la salud de sus usuarios e incluye varios platillos como pollo al estilo indio, vasitos de avena y yogurt, arepas y más.

ekilu ia La aplicación que funciona con inteligencia artificial y te ayuda a comer saludable. Archivo.

Eat this much es un planificador semanal de comidas que se ajustan a tus objetivos alimentarios gracias a la inteligencia artificial. Solo tienes que especificar si eres vegetariano, intolerante a la lactosa o prefieres una dieta keto y la aplicación te recomendará algunas opciones. Eat this much está disponible para Play Store o App Store.

Prospe es una aplicación que ofrece planes de alimentación personalizados. Una de las ventajas de esta app es que te permite incluir “caprichos” o planes sociales sin que pierdas la cabeza. El objetivo de Prospre es ser flexible e incluir tus necesidades a la alimentación.