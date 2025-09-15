La hija de Nicole Kidman acapara miradas en una noche de lujo
El evento de Chanel, además de ser una cita para la élite cultural, terminó siendo una presentación no oficial de la hija de Nicole Kidman: Sunday Rose.
La hija de Nicole Kidman deslumbró en un evento privado de Chanel y dejó claro que su estilo atrae todas las miradas. Sunday Rose Kidman Urban, con solo diecisiete años, apareció en la cena que la firma francesa organizó en Nueva York y se robó la atención de invitados, fotógrafos y críticos de moda que no dejaron de hablar de su porte elegante.
La hija de Nicole Kidman deslumbra
La velada celebraba a la cineasta Sofia Coppola, una de las figuras más queridas por la maison. Fue una reunión selecta que reunió a personalidades del cine, la música y la moda en un ambiente de lujo discreto. Entre tantos nombres reconocidos, la joven hija de la actriz australiana y del músico Keith Urban logró destacar con naturalidad, algo que muchos consideraron el primer paso de una carrera prometedora.
Sunday Rose ya había mostrado interés por la industria. Desde hace meses, allegados a la familia revelan que sueña con desarrollarse como modelo. Su estatura de un metro setenta y ocho y su postura segura la convierten en candidata ideal para las pasarelas más exigentes. La genética, el carisma y el respaldo de una madre con experiencia en la alfombra roja completan un conjunto que la prensa internacional no dejó de remarcar.
Los asistentes quedaron sorprendidos por la serenidad de la joven. Lejos de parecer una debutante nerviosa, saludó a los presentes con confianza y posó para las cámaras con un equilibrio que recordó a figuras consagradas de la moda. Para muchos, esa combinación de frescura y aplomo es un anticipo de lo que vendrá en su camino profesional.