La hierba que en ayunas fortalece tu salud de manera sorprendente

Esta hierba en ayunas es desinflamatoria y posee abundantes vitaminas y minerales. Agrégala a tu dieta.

Aunque suele verse como una hierba más en la cocina, el apio tiene propiedades que mejoran la salud. Este vegetal está compuesto principalmente por agua, lo que lo hace ideal para hidratar el cuerpo y mantenerlo en equilibrio. Contiene vitaminas A, B, C y K, ácido fólico, potasio y fibra.

La hierba del bienestar Uno de los beneficios más comentados del apio es su aporte en la pérdida de peso. Gracias a su bajo contenido calórico y a la fibra que lo caracteriza, genera saciedad y ayuda a reducir el apetito. Un jugo de apio en ayunas se convierte en un aliado para quienes buscan un inicio ligero y saludable en sus mañanas.

El apio combate la inflamación del colon y el estómago. Foto: Archivo

Otro punto a favor es su capacidad para regular el tránsito intestinal. La fibra presente en el apio estimula los movimientos digestivos y previene el estreñimiento. Esto lo vuelve una opción sencilla para quienes desean mejorar su digestión sin recurrir a soluciones complicadas, ya que basta con incluirlo en jugos, ensaladas o sopas.