La fuerte opinión de Nacho Sureda sobre Juan Minujín

La opinión de Nacho Sureda también tocó el costado político del actor, donde ironizó sobre las posturas de Juan Minujín en temas públicos.

Nacho Sureda habló sin rodeos y generó sorpresa al criticar el regreso de Juan Minujín en la serie “En el barro”. El actor, recordado por su papel de Pantera en “El Marginal”, dio su opinión y expresó su descontento en una entrevista y reavivó viejas tensiones. Sus palabras encendieron la polémica y dejaron claro que su relación con Minujín no es la mejor.

La opinión cruda de Nacho Sureda Sureda aseguró que la aparición de Juan Minujín en la nueva ficción resultó innecesaria. Según explicó, para él la trama no requería ese regreso y hasta llegó a decir que el público ya no lo quería ver más en ese personaje. En contraste, elogió la participación de Gerardo Romano, aunque subrayó que la presencia de su excompañero arruinaba el impacto de la historia.

juan minujin el marginal Una opinión cargada.

El malestar del actor no surgió de un día para otro. Durante la entrevista recordó un episodio en los premios Martín Fierro, donde intentó saludar a Minujín y recibió, según sus palabras, un desplante inesperado. Esa situación lo dejó marcado y lo llevó a pensar que existía un problema de ego por parte de su colega.

Sureda sostuvo que Minujín no habría estado cómodo con el éxito de otros compañeros de elenco, como Nicolás Furtado o él mismo. Incluso insinuó que su ausencia en temporadas posteriores de “El Marginal” podría estar relacionada con la influencia de Minujín como productor asociado, lo que agregó más tensión al relato.