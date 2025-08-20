La actriz que pasó de Envidiosa a un papel explosivo en En El Barro

Lejos de limitarse a la actuación, esta actriz también es dramaturga, guionista y directora teatral. Su mirada se expande más allá del escenario.

Lorena Vega conquista a la audiencia con su personaje en En El Barro. La actriz, que ya había sorprendido con su papel en Envidiosa, se adueñó de la pantalla de Netflix con una interpretación intensa que la posiciona como una de las grandes figuras del año.

La actriz la rompe de nuevo En En El Barro, Lorena da vida a La Zurda, una presa que combina sensualidad y carácter fuerte. Su historia se vincula con Lalo, quien fue su proxeneta, y con Victoria, la madama del lugar. Juntos atravesaron adicciones, denuncias y un entramado de poder que terminó con las mujeres en la cárcel, donde ahora compiten por liderazgo.

netflix Una actriz multifacética. La Zurda maneja un sector dentro de la prisión y busca imponerse frente a María, su antigua protectora. Esa tensión dramática atraviesa los episodios y se convierte en uno de los motores de la trama. Desde la plataforma destacan la complejidad del personaje y la intensidad que Vega aporta en cada escena, ganándose la atención del público internacional.

Quién es Lorena Vega El presente brillante de Lorena es el resultado de un camino largo y constante. Comenzó en el teatro off, donde protagonizó piezas como Kuala Lumpur, Afuera y Capítulo XV. Su talento la llevó luego al teatro comercial y a proyectos de cine y televisión. En 2021 recibió un premio Konex por su trayectoria, un reconocimiento que confirmó su peso en la cultura argentina.