Julieta Poggio habló en TV y reveló el acuerdo íntimo de su relación abierta

Julieta Poggio habló en televisión y reveló que desde hace un año vive una relación abierta con su pareja, basada en reglas claras y acuerdos de confianza. La actriz explicó que la libertad no significa perder el compromiso, sino priorizarse siempre mutuamente. Su confesión generó debate sobre nuevas formas de amar y sobre cómo se entienden hoy los vínculos.

Durante la entrevista con Juana Viale, la ex Gran Hermano detalló que la condición principal es ser siempre la primera opción del otro. Para ella, compartir los momentos importantes es una manera de sostener la fidelidad emocional. Considera que perder ese lugar sería equivalente a una traición, más allá de los permisos acordados en el día a día.

Julieta Poggio contó que en un evento puede darse “unos besitos” con alguien, pero lo esencial lo reserva para su novio. Esos pequeños permisos no afectan su relación porque, según explicó, ambos valoran más la complicidad que comparten. Además, prefieren no dar demasiados detalles sobre esas experiencias, sobre todo porque ella está expuesta a la mirada pública.

Al hablar de los celos, la actriz fue directa. Aseguró que no son un obstáculo en su vínculo porque ambos tienen seguridad personal. La confianza se apoya en la idea de que, aun teniendo opciones, siempre eligen volver a estar juntos. Esa certeza, según ella, es la base que mantiene viva la relación abierta.

Julieta definió su vínculo como una mezcla de amor y amistad profunda. Lo describió como una relación divertida, sincera y sin vuelta atrás. Para ella, aprender a amar de esa manera fue un proceso liberador, y ahora siente que no podría llevar un vínculo distinto. Es una forma de vida que, según confesó, llegó para quedarse.