Jardinería en septiembre: tres flores que atraen colibríes y llenan de color tu jardín

Se acerca septiembre y con este mes, la época preferida de muchos amantes de la jardinería: la primavera. Este marca el inicio de una temporada cálida donde los jardines comienzan a florecer y los colibríes reaparecen en patios, balcones y espacios verdes.

Es en este momento cuando nos preguntamos que podemos hacer o qué plantas podemos tener en el jardín para atraerlos. Estas aves, además de aportar belleza con su vuelo vibrante, cumplen un rol clave en la polinización. Para atraerlos, es fundamental elegir plantas con flores tubulares, colores intensos y alto contenido de néctar.

Lantana: color intenso y floración prolongada para atraer colibríes Esta planta de floración prolongada es un imán para colibríes. Sus racimos multicolores, rojo, naranja, amarillo y rosa, ofrecen néctar abundante y se adaptan bien al clima cálido. Se cultiva fácilmente en macetas o suelo directo, siempre en zonas soleadas. Esta es la época para plantarlo y verlo florecer con todo en septiembre.

Las flores rojas, naranjas y violetas son las preferidas por los colibríes.

Salvia: flores tubulares rojas y violetas que los colibríes no resisten Las variedades de salvia, especialmente las rojas y violetas, son altamente atractivas para los colibríes. Estas aves tienen una visión especialmente sensible al espectro del rojo, lo que las lleva a preferir flores de tonos intensos como el carmesí, fucsia o púrpura. Sus flores tubulares permiten que los colibríes accedan al néctar con facilidad, gracias a la forma de su pico largo y curvado. Además, la salvia florece durante varias semanas, requiere poco mantenimiento y se adapta bien a climas cálidos, lo que la convierte en una opción ideal para jardines que buscan atraer polinizadores.